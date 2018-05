Grupo Forró PVC agita noite de hoje na Capital

O grupo musical Forró PVC se apresenta neste domingo (20), no bar Capim Guiné. A apresentação começa às 20h, e o ingresso varia de R$ 10 a R$ 15.

“Domingo tem aquele forró gostoso na Lagoa Itatiaia. Estaremos no Bar Capim Guiné botando todo mundo paradançar”, destaca o grupo musical na postagem do evento no Facebook.

O Forró PVC reúne músicos de diversos lugares e formações, sendo eles Júlia Mendes na voz e no violino, Lucas Rosa no triângulo, Rafael Machado na zabumba e Rhuan Enciso no acordeon. O grupo vem cativando o público, e neste fim de semana, os artistas prometem animar a noite com muita música e alegria. O Forró PVC toca canções que vão desde as produções mais antigas até as atuais.