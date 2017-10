Grupo Oi realiza acordos para pagamentos de até R$ 50 mil a credores

O Grupo Oi dá continuidade ao Programa para Acordo com Credores, com o pagamento de até R$ 50 mil para quem está listado na Relação de Credores publicada em 29 de maio de 2017. Se seu nome está na lista de credores com valores a receber da Oi, participe do programa e receba seu crédito.

Para isso, acesse o site www.credor.oi.com.br, faça seu cadastro e conclua os procedimentos necessários para receber o seu crédito, conforme processo número 0203711-65.2016.8.19.0001, da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

Se você precisar de apoio para acessar o site ou para fazer seu cadastro, procure um dos 39 centros de atendimento do Grupo Oi disponíveis em todos os estados do país, em qualquer dia útil, no horário de 9h às 17h. Confira os endereços no site www.recjud.com.br ou ligue 0800 644 3111.