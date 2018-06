O grupo Sampri marca presença neste sábado (2), no 7º dia da festa do "Sagrado Coração de Jesus", em Campo Grande.

Formado pelas irmãs Magally (cavaquinho e voz), Luciana (pandeiro e voz), e Renatinha (violão e voz), o Sampri se tornou um dos mais famosos grupos de samba do Mato Grosso do Sul, difundindo, reverenciando e eternizando a cultura popular do samba verdadeiro e da MPB.

No domingo (3), quem se apresenta é a dupla Alencar & Lourival. Nenhum dos dois nasceu no MS (Alencar é de Dracena, interior de SP, e Lourival é de Tapejara, interior do Paraná), mas foi por aqui que os dois músicos se encontraram há mais de 20 anos para formar a dupla que toca e canta os grandes clássicos da música sertaneja de raiz.

A festa do "Sagrado Coração de Jesus" segue até o dia 10 de junho com shows, sorteio de prêmios e missas que celebram as 12 promessas deixadas por Jesus.

Na praça de alimentação, além de comidas típicas como milho cozido, pastel, arroz de carreteiro, espetinho, pipoca e quentão, também serão vendidos escondidinho, tapioca, comida japonesa, acarajé, açaí, churros e muito mais. Os preços variam de R$ 4,00 a R$ 27,00, e todo o dinheiro arrecadado será usado para a realização de trabalhos sociais.

Programação

02/06 - Sábado - 19h

7ª Promessa: “As almas tíbias se tornarão fervorosas”

Pe. Vander Luiz Casemiro

Show: Grupo Sampri

03/06 - Domingo - 19h

8ª Promessa: “As almas fervorosas elevar-se-ão rapidamente a uma grande perfeição”

Pe. Edielson Bonin

Show: Alencar & Lourival

A festa ocorre na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, localizada na avenida Mato Grosso, 3280, Santa Fé.