“Guanandizão” será reformado após cinco anos interditado

Fechado há cinco anos pelo Corpo de Bombeiros por irregularidades, o Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, mais conhecido como "Guanandizão", passará por reformas e adequações.

O convênio no valor de R$ 2 milhões será assinado no próximo domingo (1º), pelo governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Marquinhos Trad.

Serão feitos reparos e vedação de buracos na cobertura, instalação de tela de proteção em torno do ginásio, pintura interna e externa, reforma e readequação dos sanitários, revitalização do piso interno, substituição do vinil da quadra, revisão total da parte elétrica, reforma e execução de calçada externa com acessibilidade, regularização e pintura das quadras de esporte externas, entre outras benfeitorias.

De acordo com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, o convênio vai possibilitar a segunda etapa do projeto para reabertura do local. Parte dos trabalhos que visam a liberação do espaço já foi executada pela prefeitura. “Estamos na segunda fase do projeto. A primeira possibilitaria a abertura parcial e agora será possível a abertura completa”.

A previsão é que as obras sejam concluídas no ano que vem.