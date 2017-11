A guarda costeira líbia resgatou nas últimas horas 326 pessoas que viajavam a bordo de vários botes com a intenção de chegar à Europa pelo Mar Mediterrâneo, informou hoje (25) o governo da Líbia.

Segundo o coronel Ayub Kasem, porta-voz da Marinha, as embarcações foram localizadas entre quinta-feira e sexta-feira a mais de 30 quilômetros das praias de Hamza e Bulali, localidades ao oeste de Trípoli. As informações são da agência de notícias EFE.

"As embarcações foram detectadas de madrugada e nelas navegavam imigrantes procedentes de países da África Subsaariana", acrescentou o militar.

Ele detalhou que os imigrantes, entre eles 63 mulheres e 61 menores de idade, foram transferidos ao porto, onde receberam os primeiros socorros, e depois levados a um centro de amparo.

As praias entre Trípoli e a fronteira com a Tunísia se transformaram nos últimos dois anos no principal reduto das máfias que traficam pessoas, apesar da presença de patrulhas.

Segundo dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM), mais de 161 mil imigrantes ilegais conseguiram chegar à Europa este ano, enquanto cerca de três mil pessoas desapareceram no mar.