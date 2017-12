Guarda Costeira líbia resgata mais de 250 migrantes que tentavam chegar à Itália

A Guarda Costeira da Líbia resgatou mais de 250 migrantes ilegais tentando deixar o país do Norte da África em pequenas embarcações para a Itália, disseram autoridades neste sábado (16). A informação é da agência de notícias.

As margens ocidentais da Líbia são o principal ponto de partida para migrantes, principalmente de países subsaarianos, que fogem da pobreza e de conflitos em uma tentativa de chegar à Europa.

As chegadas à Itália caíram em dois terços desde julho ante o mesmo período no ano passado, após autoridades do governo em Trípoli, apoiado pelos Estados Unidos e parceiro da Itália, conseguirem reduzir o contrabando humano na cidade de Sabratha, oeste da capital.

Isso empurrou o tráfico mais para o leste, com a Guarda Costeira interceptando diversas embarcações fora da costa, próximo de Qaraboulli e Zliten, duas cidades localizadas a leste de Trípoli.

A Líbia mergulhou no caos desde a derrubada de Muammar Kaddafi em 2011, em uma revolta apoiada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Um governo de acordo nacional em Trípoli, apoiado pela Organização das Nações Unidas (ONU), tem tentado recuperar o controle do território.