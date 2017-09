Guarda Municipal confirma morte de servidor e cancela evento por luto

Uma das vítimas do acidente de trânsito que deixou carbonizada duas pessoas na madrugada desta quarta-feira (27) é o guarda municipal Anderson de Lira Ramos, 37 anos.

A informação foi confirmada pela assessoria da Prefeitura, que informou ainda o cancelamento da cerimônia de inauguração da base construída na região do Imbirussu. A inauguração estava marcada para as 17h30 de hoje.

Uma nota foi publicada no Facebook da Guarda Municipal informando sobre o cancelamento do evento:

"ATENÇÃO! Comunicamos que a Inauguração da Base Imbirussu - SESDES, programada para hoje, 27/09/2017, às 17h30, foi CANCELADA, por motivo lamentável do falecimento de um Guarda Civil Municipal. Posteriormente informaremos nova data."

O acidente

O veículo Honda City com placa QAE-0134, bateu em um poste da Avenida Mato Grosso, entre as ruas Pedro Celestino e Rui Barbosa.

Com a batida o veículo pegou fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo. De acordo com o boletim de ocorrência, não foi possível identificar se os corpos no veículo eram do sexo feminino ou masculino, pois, ficaram “totalmente carbonizados, impossível sua identificação”.

O dono do veículo foi identificado como Anderson de Lira Ramos. Segundo o registro, Sônia Lira, irmã de Anderson, foi até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, mas não conseguiu informar se era ou não seu irmão quem estava dirigindo.