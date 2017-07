Guarda municipal é preso após espancar a ex e pode ser exonerado

Um guarda municipal, de 42 anos, foi preso depois de agredir sua ex - esposa. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (14) na Vila Margarida – região norte de Campo Grande. Conforme a GCMCG (Guarda Civil Municipal de Campo Grande) o servidor pode ser exonerado caso sofra uma condenação.

De acordo com a delegada da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Fernanda Barros, em sua audiência de custódia realizada hoje à tarde, o homem continuará preso. “A prisão foi decida pela justiça por tempo indeterminado. A justiça entende que dessa forma a vítima da agressão seja preservada”, explicou.

Por meio de nota, a GCMCG informou que irá abrir um processo administrativo e o guarda corre o risco de ser exonerado. “A instituição aguardará o fim do processo judicial, mas abriremos um procedimento administrativo para averiguar a situação do integrante da guarda. Caso decida por uma prisão ele poderá perder o cargo”, informou a nota.

O caso

O guarda municipal foi preso depois de espancar ex - esposa, de acordo com a polícia, as agressões foram feitas por meio de socos e chutes. O homem invadiu a casa da mulher na madrugada desta sexta-feira na Vila Margarida.

Em seguida o agressor saiu da casa com o seu carro e parou na rua dos fundos, foi quando ele começou a fazer disparos com um revolver calibre 38. Vizinhos ouviram os tiros e acionaram a Polícia Militar, no local os militares pediram que o homem se entregasse, mas ele fugiu.

Após perseguição o guarda foi preso em outra casa, onde ele havia entrado no momento da fuga. Ele foi levado à DEAM onde segue preso.