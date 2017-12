Guarda Municipal recupera moto roubada e dono agradece na rede social

Nesta terça-feira (19) por volta da 16h durante o patrulhamento preventivo, uma guarnição da Guarda Municipal, base Prosa, encontrou uma motocicleta que havia sido roubada no dia anterior. Graças à ação da Guarda o veículo foi devolvido ao proprietário, Ithalo Brandão, em menos de 24h depois do furto.

De acordo com informações da Guarda Municipal os agentes estavam realizando patrulhamento de rotina quando se deparam com o veículo com as características que tinham sido informadas como de uma motocicleta roubada.

Foi feita a checagem da placa e comprovada que a moto tinha sido furtada na segunda-feira (18). Os guardas realizaram os procedimentos necessários e acionaram o proprietário da moto que ficou muito agradecido pelo serviço prestado pela Guarda.

Ithalo publicou uma nota na rede social agradecendo o trabalho feito pela guarda. Confira na imagem abaixo.