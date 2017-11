Guardas municipais recebem homenagem na Câmara

Agentes da GCMCG (Guarda Civil Municipal de Campo Grande) da base do Prosa, Imbirussu e voluntários do Projeto Gotas de Amor foram homenageados pelo vereador, delegado Wellington de Oliveira (PSDB). A Moção de Congratulação de propositura foi realizada na quinta-feira (16) na Câmara Municipal de Campo Grande.

A homenagem foi dada devido a uma ação que os guardas realizaram a um fã especial da corporação. Hudergon Guppi Vaz, que tem síndrome de down, ele completou 21 anos no dia 29 do mês passado.

Para homenagear o jovem, no dia do seu aniversário, os guardas foram até a casa de Hudergon de viaturas com as sirenes ligadas e comemoraram junto ao fã essa data tão especial. A comemoração aconteceu no bairro Bom Retiro, na Capital.

Sempre fã

De família muito humilde, a amizade entre Hudergon e a Guarda Municipal começou quando o jovem morava ainda na antiga favela Cidade de Deus. Há mais de um ano, as famílias que lá moravam foram transferidas para outras regiões de Campo Grande, mas mesmo com a distância, o amor do rapaz pela guarda ainda continuou.

Dia do aniverssário do fã especial no mês passado