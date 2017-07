Guardas municipais receberam certificados do curso de Patrulheiros Civis

Cento e um guardas municipais de Campo Grande receberam, no fim da tarde desta sexta-feira (7), no auditório do Instituto Municipal de Previdência (IMPCG), os certificados de conclusão do Curso de Atualização para Patrulheiros da Guarda Civil Municipal e do Curso de Complementação da Guarda Civil Municipal. Ao todo, os cursos somam 54 horas aulas de aprendizagem.

O prefeito Marquinhos Trad, durante a solenidade de entrega dos certificados, afirmou que quer e que vai fazer política de Segurança e Defesa Social e não política na Segurança e na Defesa Social. “Essa é uma diferença primordial. E somente ao longo do tempo vocês vão sentir como verdadeiramente são valorizados”, disse.

Para o prefeito, essa é a consciência e a maturidade que o gestor público deve ter. “Eu já pedi para o secretário Valério Azambuja enviar para o Executivo o Plano de Cargo, Salário e Carreira de vocês. Esse não é só um compromisso de campanha, mas o reconhecimento do trabalho de da Guarda Municipal”, emendou.

Em consonância com o compromisso da formação continuada e valorização dos servidores, o secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, afirmou que a atual gestão tem tido o máximo de empenho, mesmo com todas as dificuldades que está passando, para fazer a Guarda Civil de Campo Grande um exemplo para todo o país.

“Estamos trabalhando e investindo na formação continuada da Guarda. Este processo é só uma etapa. Estamos preparando vários cursos para o segundo semestre. Concluímos este processo iniciado em 2016, de uma matriz nacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, que exige o mínimo de capacitação teórica e prática para que a Polícia Federal autorize o uso do porte de arma”, explicou.

Palestrante no Curso de Atualização para Patrulheiros da Guarda Civil Municipal, o advogado José Arcelino Rodrigues, falou da importância da troca de informação entre todos. “À medida que a gente vai transmitindo um pouco do conhecimento para cada um dos senhores, ao longo das nossas palestras, vai acontecendo os debates, as indagações e isso vai enriquecendo ainda mais. Essa troca de informações é muito importante”, frisou.

Para o guarda civil municipal Silas, as formações continuadas são de suma importância para a manutenção de um serviço de excelência. “O futuro da Guarda exige a capacitação continua, o curso em si tirou várias dúvidas que nós tínhamos de questões jurídicas, de quando nos deparamos com alguma situação na rua, das nossas competências. Tem que ter o alinhamento para não invadir as competências de outras policias e oferecer um trabalho de qualidade”, exemplicou.

O Curso de Complementação da Guarda Civil Municipal teve como objetivo ampliar os conhecimentos para conceituar e identificar as armas de fogo, desenvolver habilidades para manejar com destreza e segurança as armas de fogo utilizadas na atividade profissional, fortalecer atitudes para adotar as regras de segurança necessária em cada situação, ter conduta adequada no que concerne ao porte de armas e desenvolver o sentido de sobrevivência policial.

Já o Curso de Atualização para Patrulheiros da Guarda Civil Municipal proporcionou aperfeiçoamento aos servidores detentores do porte de arma funcional da Guarda Civil Municipal, por meio de palestras especificas da área de Segurança Pública.

Os cursos foram feitos por meio de parceria com a Polícia Federal, com a Depen, com advogados e promotores públicos.