O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) informa que nesta sexta-feira (30) as guias de pagamento emitidas no órgão não estão sendo recolhidas pelo Banco do Brasil.

O órgão ainda ressalta que o pagamento pode ser realizado normalmente nos bancos Bradesco e Caixa Econômica Federal e que na segunda-feira (2) a compensação bancária no Banco do Brasil será regularizada.