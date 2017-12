Academia maçônica de letras terá novo presidente

No próximo sábado (9) a Academia Maçônica de Letras de Mato Grosso do Sul fará sessão magna para dar posse à nova Diretoria e Conselho Fiscal, a sessão será realizada no salão de Festas do Grande Oriente do Brasil – Mato Grosso do Sul.

A nova diretoria foi eleita com o lema: “Alegria de Viver pelo Prazer de Servir” e tem o plano de trabalho definido que enche de esperanças seus membros. O plano tem seis metas entre elas à de promovendo concursos literários para estudantes e maçons; e desenvolver ações de políticas culturais voltadas para o fortalecimento da sociedade e da Academia, assegurou o presidente Guimarães Rocha, titular da cadeira 13, que tem como patrono o intelectual Rui Barbosa.

Os membros eleitos para a Diretoria foram: Presidente; poeta e escritor: Antônio Alves Guimarães (Guimarães Rocha) – (GOBMS); Vice-presidente: escritor Orlamar Teixeira Gregório – (GOBMS); Secretário: poeta e escritor Jeová Neves Carneiro – (GOBMS); Secretário adjunto: escritor e cronista João Pedro Santana Pereira - (GOMS); Tesoureiro: poeta e escritor José Valdecir Sousa Martins – (GLEMS); Tesoureiro adjunto: escritor Gilberto Begena – (GOMS); Relações públicas: escritor José Resina Fernandes Junior – (GOMS); Relações públicas adjunto: escritor Antônio Carlos Rios – (GOBMS);

Para o Conselho Fiscal: Presidente – Historiador Gilson Rodolfo Martins (GOBMS); Membros: escritor Baldomero B. da Silva –(GOMS); escritor Ademir Batista de Oliveira (GLEMS); Suplentes: escritor Gildo Sandoval Campos (GLEMS); escritor Carlos Frederico Corrêa da Costa –(GLEMS).

O Novo Presidente

Guimarães Rocha (Antônio Alves Guimarães) é poeta/escritor, membro efetivo da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, da Academia Maçônica de Letras de Mato Grosso do Sul, da Academia de Letras e Estudos de Corumbá/MS e Fundador da União Brasileira de Escritores/MS.

Tem ação cultural intensa e já escreveu 24 livros, é professor de literatura brasileira, com 18 anos de experiência. Autor do projeto: “O Escritor na Escola”.

Foi condecorado pela Academia Sul Brasileira de Medalhista Militar, com a condecoração de Mérito Cultural Sul-americano (Cascavel/PR); Cidadão Sul-Mato-Grossense; Cidadão Campo-Grandense e Cidadão honorário em vários municípios. Ainda, condecorado pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, com as medalhas Tiradentes e Mérito Policial Militar. Profere palestras educativas e culturais.