Há três dias, bombeiros buscam jovem que desapareceu em Rio

A equipe de resgate e salvamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá realizam buscas para encontrar Márcio Antônio Rodas Franco, 25 anos, que caiu no Rio Paraguai Mirim no último domingo (24).



Márcio está desaparecido as informações apontam que o barco onde estava virou enquanto navegava nas águas do rio, próximo ao Porto Pedreira, distante aproximadamente 70 quilômetros da área urbana de Corumbá.



Os mergulhadores encontram dificuldades durante as buscas devido à forte chuva que cai na região causando correntezas e diminuindo a visibilidade das águas. Pequenos rios que desaguam neste trecho do rio deixam as águas ainda mais turbulentas, dificultando as buscas.