Haitiana grávida cai de escadas em rodoviária e bombeiros são acionados

O Corpo de Bombeiros socorreu por volta das 11h desta quarta-feira (4), uma mulher grávida que havia sofrido uma queda no terminal rodoviário, localizado na rua Porto Carreiro, em Corumbá.

A mulher de 29 anos, gestante de cinco meses, de nacionalidade haitiana, caiu das escadas de acesso ao saguão da rodoviária. No momento em que os bombeiros chegaram ao local, a mulher estava no chão, apresentava dores no quadril e alegava fortes dores no ventre.

Após o atendimento emergencial, ela foi encaminhada a maternidade local.