Haiwanna leva rock nacional hoje ao Sesc Morada

Com o melhor do rock nacional, a banda Haiwanna se apresenta nesta quinta-feira (7), no Sesc Morada dos Baís.

Criada em junho de 1997, a banda surgiu com influência das grandes bandas do rock nacional brasileiro dos anos 80 (Legião Urbana, Barão Vermelho, Ira!, Titãs, Nenhum de nós, Engenheiros do Hawaii e outras).

Haiwanna já dividiu o palco com vários artistas de renome como Ira!, Capital Inicial, Nenhum de Nós, Engenheiros do Hawaii, Caetano Veloso, NX Zero, Maria Gadú e Wander Wildner.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h.