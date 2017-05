Handebol feminino do Licurgo fatura o título dos JEC

As jovens atletas da Escola Municipal Licurgo de Oliveira Bastos são as campeãs na modalidade de handebol categoria B dos Jogos Escolares Campo-grandenses. As meninas de 12 a 14 anos ganharam medalha de ouro na tarde de segunda-feira (15), ao vencerem as atletas da Escola Eduardo Olímpio Machado.

Os jogos, que aconteceram no Ginásio Moreninho, definiram a equipe como a representante de Campo Grande nos Jogos Estaduais de Mato Grosso do Sul. Ano passado os jovens da Escola Licurgo de Oliveira Bastos foram os campeões gerais dos Jogos Escolares e as meninas do handebol foram além e ganharam também nos Jogos Brasileiros da Juventude. A meta é buscar o mesmo resultado, segundo o professor Sander Arte.

“Agora vamos representar Campo Grande na competição estadual. Temos 45 dias para nos preparar para disputar de igual para igual com as outras equipes. Ano passado fomos campeões na 2ª divisão e este ano nosso objetivo é ganhar para disputar a 1ª divisão brasileira em Curitiba”, comentou Sander, que treina a equipe do handebol e do xadrez, onde os jovens do Licurgo ganharam por equipe.

No masculino as finais das Categorias A e B acontecem na quarta-feira (17), no Ginásio Moreninho, às 13h15. A entrada é gratuita e as equipes podem ter torcidas. Os 32ª Jogos Escolares Campo-Grandenses são uma realização da Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e reuniu este ano 2223 atletas com idade entre 12 a 17 anos.