O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pode julgar até quarta-feira (3), o habeas corpus do ex-governador André Puccinelli, preso há 74 dias.

A informação foi confirmada ao JD1 Notícias pelo advogado de defesa do ex-governador, René Siufi. Ele ainda informou que a relatora do processo é a ministra Laurita Vaz. O trio já teve três recursos negados, um no STJ e dois no TRF-3.

André está detido no Complexo Penitenciário de Campo Grande.

Lama Asfáltica

Os três são investigados pelo Ministério Público Federal e foram presos pela Polícia Federal no último dia 20 de julho. O pedido de prisão do MPF é baseado em provas apreendidas pela Polícia Federal na 5ª fase da Operação Lama Asfáltica e Papiros de Lama, no final de 2017.