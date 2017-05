Helicóptero da PM auxilia nas buscas por autores de explosão a agência bancária de Paranaíba

Buscas pelos autores da explosão nos caixas eletrônicos na agência da Caixa Econômica Federal em Paranaíba, município a 407 quilômetros de Campo Grande continuam sendo feitas e um helicóptero da Polícia Militar está no município desde o início desta tarde auxiliando. De acordo com informações, estima-se que tenham sido levados cerca de R$ 600 mil.

Segundo o site JPNews a Polícia Militar informou que a aeronave ajudará nas diligências, principalmente na área rural, que foi por onde a quadrilha fugiu para o Estado de Goiás. O helicóptero vai sobrevoar toda área de Paranaíba.

Além do Garras, equipe do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) estão na cidade e fazem buscas pela região na tentativa de encontrar os acusados do crime. Imagens de segurança vão auxiliar nas buscas. É esperada a chegada da Polícia Federal que também atuará no caso.

Por volta das 11h funcionários da agência iniciaram o processo de limpeza. Caçambas estão sendo utilizadas para retirar os destroços deixados pela explosão. Toda a agência ficou destruída, principalmente a parte de atendimento aos clientes. Os bandidos levaram compartimentos onde o dinheiro fica depositado dentro dos caixas eletrônicos.

Notas de dinheiro espalhadas pelos destroços foram recolhidas pela perícia.