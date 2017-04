Hemonúcleo da Santa Casa precisa com urgência de doadores de todos os tipos sanguíneos

O Banco de Sangue da Santa Casa de Campo Grande está precisando com urgência de doadores de todas as tipagens sanguíneas para normalizar o estoque. O desabastecimento ocorre principalmente pela falta de doadores em período de festas. A enfermeira responsável pelo setor, Luciane Vieira Miranda, ressalta que a demanda de pacientes que necessitam da doação não diminui nestas épocas. “Com poucas doações o estoque de bolsas fica em estado crítico. Mesmo em semana de feriado pedimos para as pessoas não deixarem de doar, pois a demanda de quem precisa não diminui”.

Ainda de acordo com Luciane Vieira Miranda, toda a população é bem-vinda para praticar este ato voluntário e altruísta que ajuda a salvar muitas vidas. “É muito importante a sensibilização para a doação de sangue, pois este ato salva muitas vidas. A cada dia tem aumentado a demanda de pacientes que estão precisando, e nosso papel é ajudar, por isso toda doação é bem-vinda”, explica a enfermeira.

As coletas são realizadas de segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h e das 13h às 16h, sendo que na sexta-feira, o expediente no período vespertino encerra às 15h. O Banco de Sangue da Santa Casa, fica localizado em um setor externo do hospital, na rua Eduardo Santos Pereira, 88 – esquina com a 13 de maio.

Para ser um doador você precisa:

- Estar bem alimentado;

- Ter entre 18 e 67 anos, pesar acima de 55 quilos e estar bem de saúde;

- Não deve estar fazendo uso de medicamento controlado;

- Não deve ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

- Trazer documento de identificação oficial com foto (RG, CNH ou cartão profissional).

Mais informações: (67) 3322-4126