Hemonúcleo da Santa Casa volta a atender no período da tarde

O Hemonúcleo da ABCG-Santa Casa, localizado na rua Eduardo Santos Pereira, voltou a atender no período vespertino. O Banco de Sangue estava com as coletas suspensas no período da tarde após o falecimento do médico responsável pelo período que agora foi substituído normalizando as atividades. O hospital recebe em média, 500 doações no mês, e realiza 1200 transfusões de sangue no mesmo período.

Com a chegada do carnaval no final do mês, a enfermeira responsável pelo setor, Luciane Vieira Miranda, alerta para o período em que as doações são críticas. Em dias normais, o Hemonúcleo recebe no mínimo de 40 a 60 doações de sangue. “Mas, em feriados como o de carnaval, por exemplo, as doações são críticas. Muita gente viaja e não comparece para doar sangue”.

Para doar, é recomendado que a pessoa pese no mínimo 55kg, ter um bom estado de saúde, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 24 horas assim como alimentos gordurosos, estar bem alimentado, ter ingerido pelo menos 1 litro de água antes da doação e ter uma boa noite de sono.

Benefícios: desconto de 50% em shows e cinemas, concursos públicos estadual, municipal e federal o doador fica isento da taxa de inscrição e prioridade em filas.

O Hemonúcleo fica aberto se segunda a quinta-feira das 7h30 às 11h e das 13h às 16h. Na sexta-feira o expediente encerra às 15h.