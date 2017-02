O Hemosul funcionará em horário diferenciado neste feriado prolongado de Carnaval, de sábado (25) até a quarta-feira (1º), para atender doadores de sangue. Confira na arte abaixo os horários e faça sua doação.

Em Campo Grande, no sábado e na segunda-feira de Carnaval o Hemosul vai funcionar as 7h às 12h, no domingo e na terça-feira de Carnaval não haverá expediente. Na quarta-feira o horário de funcionamento será das 13h as 17h.

No interior, em Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas e Paranaíba os postos de coleta ficarão fechados durante o feriado e vão reabrir na próxima quinta-feira, (2), das 7h ao meio dia.