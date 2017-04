Henrique e Juliano sofrem acidente de carro

A dupla sertaneja Henrique e Juliano sofreu um acidente de carros na noite desta quinta-feira (6) pouco antes da se apresentaram em São Paulo. O carro em que a dupla estava aquaplanou e rodou várias vezes na pista antes de parar.

De acordo com informações divulgadas na página oficial da dupla no Facebook, o acidente aconteceu por volta das 23 horas quando eles seguiam do aeroporto de Jundiaí para o Villa Country em São Paulo. Por causa do mau tempo o aeroporto de congonhas acabou fechando e a dupla seguia com mais duas pessoas no carro.

Chovia muito e durante uma curva o carro aquaplanou, rodou várias vezes e parou fora da estrada após bater em um barranco. Com as voltas, Henrique acabou batendo a cabeça, mas não teve ferimentos. Na página, ele destaca que tudo foi um susto e pede desculpas pela emoção que foi contar ao público, durante o show, o que aconteceu.

“Graças a Deus estamos todos bem e nada de mais grave acabou acontecendo com ninguém ali dentro do carro. Desculpem-me as lágrimas no show de ontem, mas quando sua vida passa na sua frente você acaba pensando e repensando várias coisas. Agradeço as orações dos nossos pais e acreditem turma, elas fazem toda a diferença”, diz.

Ele segue pedindo desculpas pelo atraso, agradece o atendimento do médico do Villa Country e diz que os próximos shows acontecerão normalmente