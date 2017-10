O empresário, escritor e jornalista, Henrique Alberto de Medeiros Filho, assumiu na noite desta segunda-feira (30) a presidência da ASL (Academia Sul-Mato-Grossense de Letras). O 11º presidente eleito pretende buscar a realização de novos bons projetos à academia.

“Assumir a presidência é um desafio, isso é muito importante devido ao nível de altíssima história dos nossos acadêmicos”, disse Medeiros.

“Uma posse numa Academia de Letras pode levar as pessoas a acharem que nós deveríamos, quando aqui chegamos, utilizar e expressar as palavras mais difíceis do dicionário. Mas vejo isso de forma diferente, o mais sensato a se fazer é usar palavras simples, mas que possam vir a ser compreendidas”, acrescentou.

De acordo com o novo presidente da ASL, Mato Grosso do Sul ainda precisa crescer no aspecto do pensamento, da cultura, do desenvolvimento, das artes como um todo.

Henrique nasceu em Corumbá – a 425 km de Campo Grande, em 1980 ele cresceu e formou em São Paulo e Rio de Janeiro e, desde a criação de Mato Grosso do Sul, vive na Capital do Estado.

Até 2020

Com Medeiros, assumiu também a vice-presidente, a poeta e professora Raquel Naveira. O poeta Rubenio Marcelo como secretário-geral; o poeta José Pedro Frazão como secretário; a poeta Elizabeth Fonseca como 1ª Tesoureira; e o escritor e historiador Valmir Batista Correa como 2º Tesoureiro.

“Uma Chapa poética, afinada com a arte da palavra. Cada um deles possui, o mesmo sentimento que eu tenho de devotamento e responsabilidade pela gestão que iremos exercer”, afirmou Alberto.

O novo presidente assume este ano e cumpre seu mandato até 2020. A posse aconteceu na noite desta segunda-feira na sede da ASL.