Hoje - Noite relembrará Boate Tango

A Boate Tango, que marcou época em Campo Grande entre 1999 e 2011 e foi uma referência na noite da Capital, ao menos por uma noite, está de volta. Neste sábado (11) a partir das 22 horas na Bulls Pub acontece a segunda edição da festa “Tango é Tango” relembrando as músicas e energia da boate.

Segundo Guto Ferreira, uma das atrações desta noite, hoje é dia de matar a saudade dos eventos da antiga boate, fechada há seis anos, mas que era muito freqüentada e apreciada pelos campo-grandenses.

Ele conta que a primeira edição da festa foi em dezembro do ano passado e foi um sucesso. A animação desta noite ficará por conta do DJ Augusto Ska, Guto Ferreira e Beto SS que farão um mix de músicas que fizeram sucesso no ano de 2000.

Os ingressos custam R$ 50 camarote, R$ 30 pista (inteira) e R$ 15 (meia) e estarão sendo vendidos até as 20 horas na loja M. Officer, no Shopping Campo Grande. A Bulls Pub está localizada na Avenida Afonso Pena, 4095.