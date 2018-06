Homem acerta a própria perna durante caça em fazenda

A Polícia Militar foi acionada por funcionários do hospital local

Um homem de 33 anos acertou a própria perna na noite desta quinta-feira (7), ao caçar próximo a fazenda São Geraldo, no município de Bonito.

De acordo com boletim de ocorrência, Lauro Daniel Mosciaro Pereira foi até uma fazenda caçar e ao manusear a espingarda cal. 22 atirou acidentalmente na própria perna.

A Polícia Militar foi acionada por funcionários do hospital local e ao questionar o que havia acontecido com o autor, o homem explicou a situação mas soube dizer qual o nome da fazenda e onde fica localizada, pois teria ido na compania de amigos que ficaram no local, enquanto ele foi ao hospital procurar atendimento.

A espingarda ficou na fazenda não identificada. O projétil penetrou na panturrilha e se alojou no tornozelo do autor. O homem não compareceu a delegacia devido ao ferimento e segue internado para procedimentos cirúrgicos futuros.

Os policiais realizaram boletim de ocorrência e o autor será autuado em data futura.