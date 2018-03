Homem acusado de matar o pai ameaça de morte a mãe e a irmã

Um homem acusado de matar o pai foi preso novamente, no domingo (11), depois de ameaçar de morte a mãe e a irmã. Ele já havia sido preso no sábado (10), mas foi liberado. Então decidiu voltar a rondar a casa da família e fazer as ameaças.

De acordo com informações do site Diário Corumbaense Roosevelt Vilalva Hurtado (30) é acusado de matar o próprio pai no dia 04 de março, ele foi preso no sábado (10), pela Polícia Militar de Corumbá após ser visto por populares andando em atitude suspeita no conjunto Previsul.

Segundo informações repassadas pela PM, o autor estava com uma mochila preta onde havia dois notebooks, que possivelmente tinham sido furtados na região. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá juntamente com um facão que usou para golpear o pai - que morreu no hospital na última semana - e computadores encontrados com ele.

No entanto, Roosevelt foi solto e no domingo (11), rondava a residência da mãe Helena Vilalva Ladeia (53) e da irmã, Rosiele do Carmo Vilalva Hurtado (22). As duas foram ameaçadas de morte por ele e acionaram a Polícia Militar.

A PM encontrou ao autor próximo da casa da mãe, e ele foi detido novamente e encaminhado para a Polícia Civil. O caso foi registrado como ameaça/violência doméstica.

A Polícia Civil informou que Roosevelt foi liberado porque os computadores encontrados com ele, eram de parentes e não foram furtados e que em relação à morte do pai dele, não havia mais estado de flagrante para mantê-lo preso. Mas, ele foi indiciado por homicídio.