Homem acusado de matar o vizinho com 11 facadas vai a júri

Será julgado nesta quarta-feira (6), às 8h, pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, o homem acusado de matar o vizinho com 11 facadas, após discutirem acerca da venda de uma bicicleta.

Segundo dados do processo, a vítima era morador do bairro Caiçara, na capital, tinha vendido uma bicicleta usada para seu vizinho, Fernando Vicente Fernandes de Andrade, 31 anos, pela quantia de R$ 50, tendo este pago, no entanto, somente o valor de R$ 30. A vítima, que era usuária de drogas, seria uma pessoa violenta no bairro, inclusive com histórico de agressão familiar, e queria receber o quanto antes o dinheiro que lhe era devido.

De acordo com a denúncia, na manhã do dia 26 de julho de 2015, autor e o vizinho discutiram duas vezes por conta da dívida. Na segunda vez, contudo, à briga evoluiu para uma luta corporal. Em meio à contenda, o autor teria sacado uma faca e atingido a vítima com três golpes na altura do peito. O vizinho ainda tentou fugir, mas Fernando o seguiu e desferiu mais oito facadas, que resultaram na morte da vítima no local.

A promotoria pediu a pronúncia do réu no crime de homicídio doloso. A defesa, por sua vez, limitou-se a informar que explorará o mérito da questão durante o julgamento em plenário, momento em que exercerá a defesa diante dos jurados.

Em sua decisão, o juiz Aluizio Pereira dos Santos, titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri, pronunciou o réu no crime de homicídio doloso simples, devendo, por conseguinte, o crime ser julgado pelo tribunal popular.