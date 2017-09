Homem acusado de pedofilia é preso pela PF na Capital

A polícia encontrou imagens e vídeos contendo cenas de sexo explícito de adultos com crianças, adolescentes e até bebês

Um homem, de 21 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF), acusado de pedofilia, na manhã desta quarta-feira (27), no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca em sua residência, quando foram encontrados diversos arquivos de imagens e vídeos, em seu celular, contendo cenas de sexo explícito de adultos com crianças, adolescentes e até bebês com menos de um ano de vida.

O endereço do homem preso foi obtido por meio de sistemas de informática exclusivos da PF, capazes de rastrear com precisão arquivos com material de pedofilia por toda a internet.

Além do mandado de busca e apreensão no bairro Monte Castelo, a PF também cumpriu mandado de busca e apreensão de material de pedofilia no bairro Jardim dos Estados.

A ação da PF faz parte das investigações relativas à Operação Cabrera MS, deflagrada em todo o território nacional em maio deste ano, para o combate à pedofilia. Estas investigações estão sendo realizadas há vários meses e devem prosseguir por tempo indeterminado.

O preso foi levado para a Superintendência Regional da PF, onde foi lavrado o flagrante dos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, estando à disposição da Justiça.