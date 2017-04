Homem agride mulher e faz filho de 4 anos refém com bisturi no pescoço

Um homem, de 34 anos, foi preso neste domingo (2) após agredir a esposa e fazer o filho de quatro anos, refém com um bisturi no pescoço. O episódio foi no município de São Gabriel do Oeste.

Segundo informações do site Edição de Notícias, policiais militares foram acionados por vizinhos para irem até uma residência, onde uma mulher estaria sendo agredida. No local, os militares depararam com a cena e ao avistar o homem com o bisturi no pescoço do garoto, começou a negociar. Após 40 minutos tensos de conversa com o rapaz, o menino foi libertado.

Segundo o agressor, a medida extrema foi tomada para evitar que a mulher o deixasse. Todas as vezes que o casal brigava, ela ameaçava pegar os filhos e se mudar para cada da mãe.

O homem que é agente funerário do município, foi preso em flagrante e levado a delegacia de Polícia Civil. Em preservação a criança, o nome do agressor não foi divulgado pela reportagem.