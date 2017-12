Homem ameaça atear fogo na casa com filha de dez meses dentro

O caso ocorreu aconteceu no domingo em Paranaíba

Um jovem de 21 anos, identificado como Igor Lucas de Almeida (21), foi preso pela Polícia Militar na tarde de domingo (17), após ameaçar atear fogo na casa onde mora com a esposa, Taila Cristina da Silva Oliveira (18), a filha do casal de apenas dez meses estava na casa no momento que Igor fez a ameaça. O caso ocorreu em Paranaíba.

De acordo com o boletim de ocorrência, Igor havia ingerido bebida alcoólica e começou a ameaçar a esposa e jogar alguns objetos no chão, quando ao chutar uma extensão elétrica quase atingiu a filha de dez meses do casal.

Momento então que ele pegou um isqueiro começou a ameaçar colocar fogo na casa e em um presente de amigo que o mesmo havia adquirido.

A casa onde os jovens moram é propriedade da avó da vítima, mas o autor se negou a sair relatando que tem na residência uma máquina de lavar, aparelho de som, televisor e geladeira. Diante disso foi dado voz de prisão para Igor e ele foi encaminhado para a DP de Paranaíba junto com a vítima.

Tayla foi informada de seus direitos concernentes a lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) Mas a jovem optou por não representar em desfavor de seu marido.