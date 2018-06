Homem ameaça matar esposa com espingarda

Uma mulher de 24 anos foi agredida na manhã desta sexta-feira (1º), na frente ao filhos, no residencial Manoel Padial Urel, em Ponta Porã.

A vítima mantêm relacionamento com o agressor há seis anos e nos últimos meses começou a trabalhar fora para ajudar nas despesas, mas o homem sentiu ciúmes e a acusou de o estar traindo.

De acordo com boletim de ocorrência, Dolores Patrícia Canale Espinosa afirmou que Jorge Vidal Salinas Basan Junior, 23 anos, acordou alterado, brigando com os filhos menores e quebrando a porta do banheiro, neste momento, a mulher pediu para que ele parasse ou ela chamaria a polícia. O agressor pegou o celular das mãos dela, ameaçou jogar o objeto na privada dizendo "Cade teu macho, fala pra ele vir aqui que eu vou matar ele também". O homem continuou as agressões segurando fortemente o braço da vítima, jogando-a na cama e ameaçando perfurar seu pescoço com as chaves de uma motocicleta.

Dolores relatou ainda aos policiais que o agressor possui uma arma de fogo, guardada no quarto – uma espingarda de caça –, e que constantemente faz disparos no quintal. A vítima representou contra o autor e também requereu medidas protetivas de urgência. O caso foi registrado como violência doméstica.