Homem ameaça mulher e filhos de morte e é preso em Aquidauana

Na manhã dessa quinta-feira (2), no Bairro São Pedro em Aquidauana, Vagner Farias Spindola ameaçou a família de morte e tentou agredir sua esposa Thais Silva Mariano Alves, que se escondeu para não ser ferida e chamou a polícia.

A vitima relatou aos policiais que convive com Vagner há quatro anos, ela têm dois filhos de outro relacionamento, e tive um filho com Vagner. Ela conta que o autor chegou em casa bastante agressivo e começou a ameaçar dizendo que a mataria e as crianças.

Em certo momento ele avançou para agredi-la, mas ela se refugiou na cozinha e pegou um facão para se defender e chamou a policia.

Quando Vagner ouviu os policiais chegaram empreendeu fugiu pulando vários muros até chegar a residência de Cleuza Arruda Ricarde, lá ele entrou pela porta dos fundos, sem sua autorização da moradora, e se escondeu em um dos cômodos da casa.

Os policiais o encontraram e ele junto com a Thais foram levados até a Delegacia para as devidas providencias.

O caso foi registrado como ameaça (violência domestica) e está sendo investigado na 1ª DP de Aquidauana.