Homem ameaça técnico de enfermagem em posto de saúde

O autor das ameaças afirmou que retornaria e acertaria as contas com a vítima

Um técnico de enfermagem foi ameaçado de morte na tarde desta segunda-feira (28), enquanto atendia um homem no posto de saúde UBS Vila Popular, em Campo Grande.

De acordo com boletim de ocorrência, o funcionário Antônio Carlos do Nascimento, 40 anos, fazia atendimento a Willian Lopes Amarilha, 18 anos, que deu entrada para troca de curativo e ao verificar o ferimento na mão esquerda, o rapaz disse ao técnico de enfermagem que "não estava mexendo com nenhum cavalo".

Antônio percebeu que o paciente estava exaltado e pediu para que ele esperasse na sala ao lado, indo atender outras pessoas. Ao retornar na sala, o rapaz estava sendo atendido por outro profissional e continuava exaltado reclamando do atendimento. A vítima ainda tentou acalmar Willian, mas ele afirmou que era da "gameleira" e assim que saísse dali iria retornar para acertar as contas com ele.

O autor das ameaças começou a gritar querendo saber o nome do profissional, mas o técnico de enfermagem havia saído da sala e ligou para a Polícia Militar. Neste momento, Willian percebeu que ele o estava denunciando e fugiu do local.

A polícia esteve no posto de saúde e recomendou que a vítima registrasse a ocorrência.