Homem armado de faca pertuba hóspedes e funcionários em hotel

A Polícia Militar foi acionada na madrugada desta segunda-feira (2), pois um homem armado estava pertubando funcionários de um hotel no Jardim Márcia, em Dourados.

Quando os militares chegaram ao local, se depararam com Carlos Leandro da Silva Backes bastante transtornado, armado com uma faca, batendo na porta de vidro do Hotel 10, causando transtorno.

Ele disse aos policiais que queria entrar no hotel para beber água. Um funcionário do hotel pediu para que Carlos fosse embora mas ele se negou.

Carlos foi conduzido a Delegacia de Pronto Atendimento (Depac), sem lesões, para as providências cabíveis. Ele entregou a faca para os policiais sem resistência.