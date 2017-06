Homem assalta loja no interior do estado e leva R$ 30 mil

Um assaltante entrou em uma loja na manhã de sábado (10) em Três Lagoas – a 328 km de Campo Grande e levou R$ 30 mil. O bandido estava de capacete e invadiu o estabelecimento com uma arma em punho.

De acordo com o site JP News, o criminoso entrou no estabelecimento e subiu ao andar superior. O bandido estava com o rosto escondido, pois usava um capacete. Ele entrou no departamento financeiro e fechou a porta e exigiu que uma funcionária entregassem o dinheiro da movimentação dos caixas.

Ele amordaçou e amarrou a vítima e depois levou a quantia roubada em uma mochila, quando tentou sair da sala, percebeu que a porta estava trancada pelo lado de fora. Ele então desamarrou a funcionária do financeiro e exigiu que ela abrisse a porta e depois saiu descendo a escada e fugiu pelo térreo.

Mesmo com o movimento intenso dos clientes o ladrão não se importou e cometeu o crime. Possivelmente o autor do roubo estava com um comparsa em uma motocicleta. A Polícia Militar foi chamada, imagens da câmera de segurança poderão ajudar a identificar o autor.