No final da tarde desta quarta-feira (16), um homem de 32 anos caiu do telhado de uma casa ao tentar arrumar uma antena de televisão no bairro Aeroporto em Corumbá.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi acionada ás 16:30h para prestar os primeiros socorros ao homem que estava no chão, ele caiu de uma altura de 4 metros, estava consciente e orientado e apresentava dores lombares. Após o atendimento emergencial a vítima foi removida ao Pronto Socorro local.