Anderson de Oliveira Pereira, 33 anos, capotou a caminhonete que dirigia ao tentar fugir da polícia em rodovia. O caso aconteceu neste sábado (1°), no município de Dourados. No veículo estavam vários tabletes de maconha, além do condutor que foi preso.

De acordo com o Dourados News, os policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), tentaram abordar o motorista na BR-463. Contudo, Anderson não obedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade.

Os policiais perseguiram o veículo, no entanto, pouco tempo depois o autor perdeu o controle da caminhonete e capotou. Com o acidente, as drogas que estava dentro do automóvel se espalharam pela rodovia.

O veículo ficou completamente destruído. Conforme o site de notícias, a estimava é de que ao serem pesadas, as drogas somem cerca de 1, 5 toneladas de maconha.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada. Anderson sofreu vários ferimentos e fora encaminhado ao Hospital da Vida, no entanto, seu estado de saúde não é considerado grave.

Fotos: Osvaldo Duarte/ Dourados News