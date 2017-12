Homem chega bêbado em casa e agride a esposa

Na madrugada de sábado (30) uma mulher agredida a socos e empurrões pelo esposo depois que ele chegou de um bar bêbado. A mulher disse que não sabia o porquê das agressões e que não é a primeira vez que isso acontece.

De acordo com o boletim de ocorrência uma guarnição da PM foi acionada a comparecer a residência de Elizabeth Nascimento da Silva (30), onde segundo a seu esposa a havia sido agredido.

Elizabeth disse a polícia que seu esposo, Deide Lopes Sena (35), chegou em casa totalmente embriagado e com atitude agressiva lhe desferindo tapas e empurrões sem motivo algum. A vítima contou que Deide é muito ciumento e se usou deste argumento, quando a agrediu em datas anteriores.

O agressor fugiu do local antes de chegada Polícia. A vítima não apresenta lesões corporais aparentes, mas não foi possível a vítima ir até a delegacia, pois a mesma possui filhos pequenos, sendo um de menos de dois anos e outro de quatro anos, que no momento estavam dormindo e a mãe não tinha com quem os deixar as crianças.

O caso foi registrado na DEPAC de Três Lagoas como vias de fato (violência domestica).