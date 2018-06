Na manhã deste domingo (24), um acidente deixou apenas danos materiais na rodovia MS-276, entre Ivinhema a Nova Andradina.

De acordo com o Ivinoticias, acredita-se que a vitima, Antônio Carlos Domingues, cochilou ao volante do carro com placas de Sidrolândia, que seguia sentido Nova Andradina a Ivinhema, quando atravessou a pista e capotou o carro às margens da rodovia.



Antônio não teve ferimentos. Soldados do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas não precisaram conduzir a vitima até o hospital. Antônio informou aos militares que estava no estado do Paraná e seguiria até Dourados.