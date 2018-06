Homem comprou revólver ilegalmente para matar ex-mulher

Sob a justificativa de estar sendo ameaçado por um suposto namorado da ex-mulher, Edson Aparecido de Oliveira Rosa, 35 anos, assassino confesso de Yara Macedo dos Santos, 30 anos, contou em seu depoimento que comprou o revólver usado para matar a mãe de seus filhos, 15 dias antes do crime.

Edson afirmou ainda que no dia do atentado ficou “cego” diante da negativa de reatar o relacionamento, agredindo a ex-mulher com socos no rosto e na sequência atirou contra a vítima.

Aparecido tinha uma ordem judicial de não se aproximar de Yara pelo histórico de agressões e ameaças. O casal estava separado desde o dia 30 de maio. Eles ficaram juntos durante 15 anos.

O filho do casal, um adolescente de 14 anos presenciou o pai agredindo a mãe e atirando contra ela. O filho do casal que presenciou o atentado, revelou em seu depoimento que desde o dia em que Yara optou pela separação, Edson “direcionou a vida para cuidar dos passos da ex-mulher”.

Com base nos depoimentos, a delegada responsável pelo caso, Paula Ribeiro, afirmou ao jornal Dourados News que o crime teria sido premeditado.

Edson foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Dourados (PED). Ele poderá pegar de 12 a 30 anos de reclusão pelo crime de feminicídio e por ter praticado o atentado na frente do filho.