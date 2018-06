Homem confessa que matou o irmão e foi dormir

José Damião dos Santos, 45 anos, confessou que matou o irmão, José Laelson dos Santos, 46 anos, a facadas na última terça-feira (26), em Sonora.

Damião era considerado suspeito e sustentou que a vítima tinha cometido suicídio. Com o resultado da necropsia feita no corpo de Laelson, a tese de suicídio foi descartada e Damião acabou confessando o assassinato.

De acordo com o site Edição MS, Damião contou que ingeria bebida alcoólica com José Ilton Minervino da Silva e em determinada hora foi ao quarto do irmão pegar um suco. José Laelson teria se irritado por ele ter acendido a luz e reagiu com um tapa em seu rosto. Bêbado, José Damião revidou com golpes de faca e punhal.

(José Laelson foi morto com vários golpes no peito)

Depois de matar o irmão ele foi dormir, mas, diz que só percebeu que o José Laelson estava morto no dia seguinte, quando acordou.

Para tentar enganar a polícia, José Damião colocou a faca usada no crime embaixo do colchão em que o irmão dormia e acionou os policiais.