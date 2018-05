Homem confronta policiais após tumulto em boate

A Polícia Militar realizou troca de tiros com um homem de 25 anos, na madrugada do último domingo (13), que resistiu a prisão após efetuar disparos em uma danceteria no bairro Santa Rita em Três Lagoas.

Ele foi ferido no braço após resistir. Os policiais da Força Tática estiveram na danceteria após serem alertados de tumulto na casa noturna.

De acordo com o site JP news, o suposto alvo do atirador seria um dos seguranças. A vítima de 28 anos, teria se escondido atrás de uma parede, durante os disparos.

A Força Tática flagrou o momento em que frequentadores da casa noturna teriam saído em direção a rua, desperados por volta das 4h40. Os tiros foram ouvidos do lado de fora do clube.

Os policiais entraram no estabelecimento e se depararam com o suspeito de arma em punho. O atirador recebeu ordem para jogar a arma no chão, entretanto, ele não obedeceu. Um dos policiais atirou no braço do suspeito, a fim de neutralizar a ameaça.

O revólver calibre 32 com duas munições intactas e quatro deflagradas foi apreendido. O autor dos disparos foi levado para o Hospital Auxiliadora onde foi medicado e conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi atuado em flagrante pelo crime de homicídio simples na forma tentada.