Em uma fiscalização ambiental urbana a Policiais Militares Ambientais de Aparecida do Taboado encontraram em uma residência no bairro Jardim Redentora que havia algumas gaiolas com 10 aves, sendo nove da espécie canário-da-terra (Sicalis flaveola brasilienses) e uma da espécie coleirinho (Sporophila caerulescens) criadas ilegalmente em cativeiro.

As aves e quatro gaiolas foram apreendidas e o infrator de 30 anos, foi conduzido à Delegacia de Policia Civil, juntamente com o material apreendido em sua residência. Ele responderá por crime ambiental.

Se condenado, poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção. O infrator também foi autuado administrativamente e multado em R$ 5 mil. Os pássaros serão encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.