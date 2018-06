Homem de 35 anos morre após ser espancado

Um homem de 35 anos foi morto por espancamento na noite desta quinta-feira (21), no Jardim América em Paranaíba.

José Luiz da Silva Filho, era usuário de drogas e havia chegado a pouco tempo de uma internação para recuperar-se na casa do pai. Porém, após brigas, o pai expulsou-o de casa e suspeita-se que o homem foi espancado e deixado em frente a casa que morava.

Os bombeiros foram acionados quando a vítima ainda estava viva, mas como estava muito debilitada com lesões no rosto e na cabeça, não conseguiu passar informações sobre o que havia acontecido e quem era o autor do espancamento.

O homem foi encaminhado a Santa Casa, mas duas horas depois ele não resistiu e morreu. A polícia acredita que a motivação do crime foi dívida de drogas.