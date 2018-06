Adriano Martins, 41 anos, denunciou a ex-esposa, Elizandra Nascimento de Souza Martins, 41 anos, por violência domestica após ser agredido pela autora. O caso aconteceu nesta terça-feira (26), em Campo Grande. A mulher foi casada com a vítima por cerca de 20 anos, contudo não aceita o fim do relacionamento.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal está separado há dois anos e a mulher passou a vigiar e perseguir a vítima. Conforme o registro, Elizandra foi tirar satisfações com Adriano após ele descobrir que sua faxineira, identificada apenas como Ilza, também prestava serviços para sua ex-companheira.

Segundo o registro, Ilza teria ainda tirado uma cópia da chave da casa onde Adriano mora e passado para Elizandra. Com a chave em mãos, a autora então aproveitou para bisbilhotar a vida íntima da vítima.

Adriano advertiu Ilza por conta de sua atitude, contudo, Elizandra não gostou da postura do ex-companheiro e resolveu ir até sua residência tirar satisfações. Ao encontrar com a vítima, a autora passou a agredi-lo com unhadas no rosto e no abdômen. Na delegacia, o homem relatou a polícia que vem sendo perseguido pela mulher, inclusive em seu trabalho.

O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica.