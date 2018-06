Geovane da Silva Cruz, 20 anos, registrou um boletim de ocorrência contra Thalia Vilalba Dias, 20 anos, por violência doméstica, após ser agredido pela jovem. O caso aconteceu nesta quinta-feira (7), no bairro Jardim das Hortencias, em Campo Grande.

De acordo com o registro, Geovane tem uma filha com Thalia e paga a pensão mensalmente para a ex-companheira. Contudo, hoje, quando foi levar o comprovante do pagamento, a autora se recusou a receber e partiu para cima da vítima.

Segundo a ocorrência, a jovem agrediu a vítima que no momento do registro, apresentava vermelhidão na região do pescoço, arranhões no rosto e estava com a camiseta rasgada. Ainda segundo o boletim, no momento da briga, não havia nenhuma testemunha.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Piratininga, em Campo Grande.