João Custodo da Penha está desaparecido desde o último sábado (9), em Campo Grande. O homem havia saído do local de trabalho, que fica próximo ao shopping Campo Grande, quando desapareceu e deixou de dar notícias. A família já registrou o boletim de ocorrência e está atrás de informações que possam ajudar a encontrar João.

De acordo Hule da Costa, enteada de João, no dia do desaparecimento ele ficou de passar no bairro Parati para pegar sua mãe, que estava visitando sua avó e retornarem juntos para casa onde moram. Contudo, o homem não apareceu e desde então não deu mais notícias.

“Ele ligou e avisou que passaria para pegar minha mãe, mas demorou chegar, então minha mãe ligou para ele, para saber se tinha acontecido alguma coisa, porem, o celular já estava desligado e não conseguimos mais contato”, disse.

Hule relatou ainda que João trabalha com limpeza e estava com uma moto. O desaparecimento aconteceu por volta das 13h do sábado. Se alguém viu João e tiver mais informações a respeito, o contato da família é (67) 9 9113-4984 ou 9 91558-389.