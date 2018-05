Homem desaparece com carro emprestado

José Gabriel Lopes Menegucci, desapareceu na terça-feira (29), com o carro do empresário, Jefferson Franco Ribeiro, após emprestar o veículo para ir ao banco, no Jardim Tijuca.

Jefferson é dono de uma barbearia na avenida Souto Maior. De acordo com Gislaine Santos de Oliveira, esposa do empresário, José é padrasto de um dos funcionários da barbearia. Lopes devia uma quantia em dinheiro para Jefferson e, na manhã de terça, pediu o veículo, um Ford Ka de cor prata placas HSY 2584 – Campo Grande, do empresário para ir até o banco sacar e não retornou.

Gisele disse ao JD1 Notícias que um amigo da família viu o veículo, na quinta-feira (30), nas redondezas do Aero Rancho. O carro estava com a placa virada e o amigo da família seguiu o veículo até o bairro Dom Antônio Barbosa. O condutor percebeu que o rapaz estava perseguindo o veículo e conseguiu fugir.

Ainda segundo Gislaine, a esposa de José não tem informações do companheiro e já procurou a polícia para denunciar o desaparecimento. A família comprou o carro recentemente e os documentos estavam dentro do veículo. “O recibo está com a gente, mas os documentos estavam dentro”, informou.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de José e do veículo, entre em contato pelos telefones: (67) 992276381 ou (67) 992843410.