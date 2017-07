Homem descobre traição de amigo e quis resolver tudo na “bala”

Após descobrir que amante de esposa era seu amigo um jovem de 21 anos resolveu dar uns tiros na casa do rival. O caso aconteceu na noite de domingo (22) em Água Clara – a 191 km de Campo Grande.

De acordo com o site JP News, a Polícia Civil afirmou que os dois eram amigos, mas o responsável pelo atentado teria descoberto uma traição entre o seu colega e sua esposa.

Com raiva, o jovem foi até a casa do suposto rival e amigo e disparou contra a casa do homem com um revólver calibre 38. Por sorte os tiros não feriram ninguém na residência, apenas um sofá e uma televisão foram atingidos.

Conforme o boletim de ocorrência, o autor dos disparos confessou ter praticado o crime, ele foi de moto até o local e depois do atentado tentou se esconder na casa de familiares, mas foi localizado, detido pela polícia e levado a delegacia de Água Clara.

Coisa do Passado

A vítima de 28 anos, afirmou que já teve um relacionamento amoroso com a mulher antes de ela se casar. Mas o homem garantiu que nunca mais voltou a se relacionar com a garota. A vítima disse ainda que recebeu várias ameaças do marido da mulher pelo whats’app.